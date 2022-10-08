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Правительство Японии сообщило о планах новых испытаний ядерного оружия КНДР

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Северная Корея может предпринять новые ракетные пуски или испытание ядерного оружия. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил телеканал NHK, ссылаясь на источники в правительстве Японии.

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Как считает кабмин страны, новых провокаций Северной Кореи, включая ракетные пуски или испытание ядерного оружия, можно ожидать до или сразу после 10 октября — Дня основания Трудовой партии Кореи (ТПК).

Ранее в субботу Объединенный комитет начальников штабов минобороны Японии сообщил, что Токио и Вашингтон проводят совместные военно-морские учения вокруг страны, включая Японское море.

Сообщалось, что учения проводятся на фоне ракетных пусков Северной Кореи и растущей напряженности в сфере безопасности. Со стороны Японии в учениях задействован эсминец «Асахи», со стороны США — авианосец Ronald Reagan («Рональд Рейган»), ракетный крейсер Chancellorsville («Чанселлорсвилль»), эсминец Benfold («Бенфолд») и заправщик Yukon («Юкон»).

Ранее, 6 октября, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд пообещала «защитную реакцию» на угрозы КНДР. По ее словам, обвинительные оценки оборонительных действий США со стороны КНДР не будут проигнорированы американской стороной.

За день до этого США и Южная Корея провели совместный запуск четырех ракет класса «земля-земля». Эти учения стали ответом стран на запуск баллистического снаряда Северной Кореей.

О запуске баллистической ракеты КНДР стало известно 4 октября. Снаряд был выпущен в сторону Японского моря и пересек Тихий океан. Ракета преодолела расстояние в 4,6 тыс. км с максимальной высотой полета 1 тыс. км.

После запуска снаряда в Японии сработала экстренная система предупреждения. Японские власти призвали жителей северных регионов страны эвакуироваться. Правительство страны созвало Совет национальной безопасности.

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