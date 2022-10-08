Глава МЧС России осмотрел место ЧП на Крымском мосту

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на Крымский мост, где ранее произошло ЧП. Об этом ТАСС в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе министерства.

«Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту. Министр совершил облет, осмотрел место происшествия», — уточнили в пресс-службе.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Позднее в пресс-службе «Крымской железной дороги» сообщили, что возгорание на Крымском мосту было ликвидировано, началось обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры. В пресс-службе Минтранса РФ отметили, что работоспособность железнодорожного участка Крымского моста и организация движения первых поездов будут обеспечены к 20:00 сегодняшнего дня.

В министерстве также указали, что состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 субботы по одной полосе в реверсивном режиме.

По информации минтранса республики, в связи с инцидентом керченская паромная переправа возобновила свою работу. Первый паром уже начал переход для погрузки, к выходу готовятся еще три. Кроме того, по словам советника главы полуострова Олега Крючкова, сухопутный коридор в Крым налажен через другие регионы.

КЖД в этот же день сообщила, что поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву согласно расписанию. Составы проследуют по Крымскому мосту.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего.