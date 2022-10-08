Медведев снялся с полуфинала против Джоковича на турнире в Астане
Россиянин Даниил Медведев в субботу, 8 октября, снялся после второго сета с полуфинального матча против серба Новака Джоковича на теннисном турнире категории ATP 500 в Астане.
При счете счете 6:4, 6:7 (6:8) он отказался продолжать матч из-за травмы, пишет «Спорт-Экспресс».
В финале турнира Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
Призовой фонд турнира составляет $1,9 млн.
5 сентября Медведев проиграл австралийцу Нику Кирьосу в матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open).
Таким образом, по окончании турнира спортсмен потерял первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).