Песков заявил об отсутствии планов Путина обратиться к россиянам в ближайшие дни
Президент России Владимир Путин в ближайшие дни не планирует выступить с обращением к нации. Об этом 8 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На вопрос «РИА Новости», есть ли в планах главы государства обращение к гражданам России, официальный представитель Кремля ответил отрицательно.
«Нет», — сказал Песков.
В начале октября журналисты уже не раз спрашивали пресс-секретаря президента о том, готовится ли обращение Путина к нации, однако Песков регулярно опровергал подобные сообщения.
Кроме того, 5 октября Песков опроверг и планы по изменению статуса военной спецоперации на контртеррористическую операцию (КТО).
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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