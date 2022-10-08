«Факел» сыграл вничью с «Зенитом» на домашнем поле

Воронежская команда «Факел» 8 октября на домашнем стадионе сыграла вничью с петербургским «Зенитом». Матч завершился со счетом 1:1.

Форвард «Факела» Георгий Гонгадзе забил первый гол в матче на 12-й минуте, но уже на 28-й нападающий «Зенита» Малком сравнял счет.

«Зенит» в третий раз в сезоне потерял очки, команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 12 матчах. Сине-бело-голубые одержали девять побед и трижды сыграли вничью, пишет «Спорт-Экспресс».

«Факел» же идет на 13-й строчке таблицы с 10 очками в 12 играх.

Следующий матч «Зенит» проведет в гостях с «Нижним Новгородом» 16 октября в 16:30 (мск). «Факел» же сыграет на выезде с «Химками» 15 октября в 14:00 (мск).

3 октября «Зенит» одержал дома победу над «Ростовом» со счетом 3:1.