Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два человека погибли в Донецке после обстрела ВФУ
Мир
На севере Германии поезда не курсировали несколько часов из-за вандализма
Общество
По Крымскому мосту запустили движение автотранспорта
Мир
Макрон призвал проявлять осторожность в вопросе ядерного оружия
Мир
В Праге прошел митинг профсоюзов против бедности
Мир
Вучич сообщил о новом предложении Запада по вступлению Сербии в Евросоюз
Армия
ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ при попытке их наступления на купянском направлении
Мир
Пентагон пообещал поставить Украине новые образцы вооружения
Армия
Командующим группировкой войск в зоне СВО назначен генерал Суровикин
Культура
Цветаева вошла в топ-5 самых популярных поэтов Серебряного века в РФ
Мир
В Кишеневе арестовали бросавшего петарды во двор посольства РФ мужчину
Мир
Свыше 200 дельфинов нашли мертвыми на берегу в Новой Зеландии

В Ульяновской области стали чаще жениться

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновской области возросло число бракосочетаний. Об этом в субботу, 8 октября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональное агентство ЗАГС.

Так, за последнюю неделю в области поженились 379 пар.

«Рост по сравнению с аналогичной неделей 2021 года — в 1,8 раза (202 брака). Рост к преды­дущей неделе 2022 года — в 2,3 раза (160 браков)», — рассказала руководитель агентства Жанна Назарова в своем Telegram-канале.

Она также напомнила, что месячный срок регистрации брака может быть сокращен по уважительным причинам. В том числе, пожениться, при наличии таких причин, можно и в день подачи заявления.

В феврале сообщалось, что в 2021 году в пятерку самых популярных вошли имена новорожденных Лев и Ева. Родители выбирали эти имена на 10% чаще, чем за весь 2020 год. Так, Евами назвали свыше 1,6 тыс. девочек, а Львами — более 1,7 тыс. мальчиков. Также жители Москвы стали отдавать больше предпочтения именам Мирон (на 23% чаще) и Есения (приблизительно на 35% чаще).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022