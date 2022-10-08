В Ульяновской области стали чаще жениться

В Ульяновской области возросло число бракосочетаний. Об этом в субботу, 8 октября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональное агентство ЗАГС.

Так, за последнюю неделю в области поженились 379 пар.

«Рост по сравнению с аналогичной неделей 2021 года — в 1,8 раза (202 брака). Рост к преды­дущей неделе 2022 года — в 2,3 раза (160 браков)», — рассказала руководитель агентства Жанна Назарова в своем Telegram-канале.

Она также напомнила, что месячный срок регистрации брака может быть сокращен по уважительным причинам. В том числе, пожениться, при наличии таких причин, можно и в день подачи заявления.

В феврале сообщалось, что в 2021 году в пятерку самых популярных вошли имена новорожденных Лев и Ева. Родители выбирали эти имена на 10% чаще, чем за весь 2020 год. Так, Евами назвали свыше 1,6 тыс. девочек, а Львами — более 1,7 тыс. мальчиков. Также жители Москвы стали отдавать больше предпочтения именам Мирон (на 23% чаще) и Есения (приблизительно на 35% чаще).