На севере Германии поезда не курсировали несколько часов из-за вандализма

В субботу, 8 октября, несколько часов на севере Германии было парализовано движение поездов дальнего следования Deutsche Bahn, следует из сообщения немецкой компании на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«На севере Германии из-за технического сбоя нет движения поездов», — говорится в сообщении.

Спустя несколько часов неисправность удалось устранить.

Между тем, по информации агентства dpa, ссылающегося на представителя Deutsche Bahn, движение составов было прервано почти на три часа из-за вандализма.

Отмечается, что неизвестные повредили кабели на путях, по факту произошедшего организована проверка.

3 июня на юге Германии у города Гармиш-Партенкирхен поезд сошел с рельсов. По информации газеты Bild, несколько вагонов опрокинулись. В результате аварии как минимум пять человек погибли, 44 пострадали. Известно, что поезд курсировал по маршруту Мюнхен — Гармиш-Партенкирхен.