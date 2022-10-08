Синоптики предупредили о тумане в Самарской области

В Самарской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом в субботу, 8 октября, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на Приволжский УГМС.

Туман при видимости 500 м и менее ожидается в регионе утром 9 октября.



В областном управлении МЧС России напомнили необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Ранее, 4 октября, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве на выходных до +16 градусов, что превышает норму на три градуса. Такую погоду, по словам Вильфанда, можно ассоциировать с золотой осенью.