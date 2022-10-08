В Петербурге снизилась доля сделок с ипотекой

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области спад по числу сделок с ипотекой в сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года составил 31%. Об этом в субботу, 8 октября, пишет РБК.

В целом, в этих регионах выручка строительных компаний составила 45,7 млрд рублей, что на 4% ниже, чем в сентябре 2021 года.

Как отмечает 78.ru, в прошлом году наблюдался аномальный спрос на недвижимость малой площади. В этом году активно покупают большое жилье. Средний бюджет покупки увеличился на 39% — до 9,8 млн рублей.

В начале октября директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов сообщил «Известиям», что регулятор намерен бороться с уловками застройщиков по так называемой субсидируемой ипотеке, по которой устанавливаются экстремально низкие ставки вплоть до околонулевых. Центробанк может ввести повышенные требования по резервам под такие кредиты.