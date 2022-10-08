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Захарова раскритиковала заявление главы МИД Эстонии о ЧП на Крымском мосту

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о подрыве «Северных потоков» и слова министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о ЧП на Крымскому мосту.

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В конце сентября, после ЧП на трубопроводах системы «Северный поток», Сикорский выложил в Twitter снимок места аварии, сопроводив его подписью «Спасибо, США».

8 октября, когда произошел взрыв на Крымском мосту, Рейнсалу поздравил украинские подразделения специального назначения, которые, по его словам, могут стоять за этой операцией.

«Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее произошедшее прокомментировали в минобороны Украины. Ведомство написало в Twitter вопрос «Что на очереди, русские?». Захарова отметила, что тем самым киевский режим демонстрирует его «террористическую сущность».

Утром 8 октября Крымском мосту произошло ЧП. В информационном центре Национального антитеррористического комитете сообщили, что на автомобильной части моста произошел подрыв грузового автомобиля, который повлек возгорание семи топливных цистерн, движущихся в сторону республики по железной дороге.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По предварительным данным, в результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Вместе с тем, восстановление ж/д инфраструктуры уже началось. Первые поезда планируют запустить вечером 8 октября.

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