Чернышенко поручил принять меры для поддержки туристов в Крыму

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил принять все необходимые меры для поддержки туристов из российских регионов, находящихся сейчас в Крыму. Об этом 8 октября сообщили в аппарате вице-премьера.

«Ростуризму совместно с Минтрансом и субъектами РФ обеспечить организованный вывоз туристов, у которых закончились путевки в кратчайшие сроки», — приводят сообщение его аппарата «РИА-Новости».

Также Чернышенко поручил Ростуризму и Минцифры организовать круглосуточную работу горячей линии для туристов, обеспечить сбор типовых вопросов, поступающих от граждан, и выработать ответы для операторов. Отмечается, что среднее время ожидания на линии не должно превышать одной минуты.

Кроме того, Чернышенко указал на необходимость оценить ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Крыма и Севастополя, а также проработать меры их поддержки.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что на автомобильной части моста произошел подрыв грузового автомобиля, который повлек возгорание семи топливных цистерн, движущихся в сторону республики по железной дороге.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Он добавил, что, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.

Позже в Следственном комитете России сообщили о трех погибших в результате ЧП.

Днем 8 октября в Telegram-канале крымской железной дороги сообщили, что возгорание на мосту ликвидировано, началось обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры. Отмечается, что работоспособность железнодорожного участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по мск.

Президент России Владимир Путин поручил после произошедшего создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий.