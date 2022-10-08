Политолог назвала политическим безумием последние заявления Зеленского

Политолог Наталья Елисеева прокомментировала 8 октября «Известиям» недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Курильские острова якобы на самом деле принадлежат Японии.

Накануне Зеленский подписал указ о признании южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии». Верховная рада Украины также приняла это постановление.

Так, по мнению политолога, Зеленский такими заявлениями всеми силами пытается показать, что поддерживает все страны, которые, так или иначе, выступают против России, и которые имеют отличную от России позицию.

«Безусловно, по его голосу это ни на что не влияет, но вот таким образом он просто показывает свою позицию, отношение к РФ. Таким образом он говорит Западу, что полностью их поддерживает», — отметила Елисеева.

Политолог также считает, что Зеленский, делая такие заявления, рассчитывает получить помощь от Запада.

«Он не совсем понимает, видимо, ситуацию, так как он несколько дней подряд делает различные странные заявления. Он всеми силами пытается продлить получение западной помощи», — отметила эксперт.

Она также прокомментировала и призыв Зеленского к НАТО. 6 октября он обратился с просьбой нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Однако на следующий день в интервью Би-би-си он пояснил, что под «превентивными» ударами имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

По мнению Елисеевой, Зеленский такими призывами ставит Запад в очень тяжелое положение

«Потому что в здравом уме такие заявления поддерживать нельзя, но и игнорировать такие заявления тоже нельзя, так как неизвестно, что Зеленский сделает дальше», — пояснила она.

Политолог полагает, что для Запада это «звоночек», что с Зеленским «нужно что-то делать».

«Потому что если каких-то мер предпринято не будет, то он просто перестанет быть управляемым», — подчеркнула она.

В заключение беседы политолог отметила, что Зеленский давным-давно уже заигрался, а его заявление — яркое тому подтверждение.

«Это заявление очень ярко показывает, что, во-первых, это уже политическое безумие, а во-вторых, Зеленский находится в таком состоянии, что уже готов на всё», — заключила Елисеева.

6 октября представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского о «превентивных ударах» по РФ, отметил, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на слова президента Украины. По его словам, без реакции мирового сообщества заявления об ударах против России оставлять нельзя. Слова Зеленского Песков назвал призывом к третьей мировой войне.

В тот же день и пользователи Twitter из США раскритиковали Зеленского за этот призыв. Комментаторы назвали украинского лидера сумасшедшим.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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