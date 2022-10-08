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В Японии сообщили о проведении совместных учений с США в районе Японского моря

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ABACA
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Токио и Вашингтон проводят совместные военно-морские учения вокруг Японии, включая Японское море, сообщил в субботу, 8 октября, Объединенный комитет начальников штабов минобороны Японии.

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Как отмечается в пресс-релизе, учения проводятся на фоне ракетных пусков Северной Кореи и растущей напряженности в сфере безопасности вокруг Японии.

«Настоящие учения должны подтвердить точки взаимодействия сил самообороны и вооруженных сил США и продемонстрировать внутри страны и вовне сильную волю и тесное взаимодействие в самых различных ситуациях. Дата — с 1 октября, район — вокруг Японии, включая Японское море», — отмечается в сообщении.

Со стороны Японии в учениях задействован эсминец «Асахи», со стороны США — авианосец Ronald Reagan («Рональд Рейган»), ракетный крейсер Chancellorsville («Чанселлорсвилль»), эсминец Benfold («Бенфолд») и заправщик Yukon («Юкон»).

О том, что США и Япония намерены проводить учения, стало известно 7 октября.

Ранее, 6 октября, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд пообещала «защитную реакцию» на угрозы КНДР. По ее словам, обвинительные оценки оборонительных действий США со стороны КНДР не будут проигнорированы американской стороной.

За день до этого США и Южная Корея провели совместный запуск четырех ракет класса «земля-земля». Эти учения стали ответом стран на запуск баллистического снаряда Северной Кореей.

О запуске баллистической ракеты КНДР стало известно 4 октября. Снаряд был выпущен в сторону Японского моря и пересек Тихий океан. Ракета преодолела расстояние в 4,6 тыс. км с максимальной высотой полета 1 тыс. км.

После запуска снаряда в Японии сработала экстренная система предупреждения. Японские власти призвали жителей северных регионов страны эвакуироваться. Правительство страны созвало Совет национальной безопасности.

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