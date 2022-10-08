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Аналитик Epoch Times Хаммер призвал США изменить стратегию на Украине

Аналитик Epoch Times Хаммер: США должны изменить стратегию на Украине
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Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer
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США необходимо как можно быстрее изменить стратегию на Украине, считает аналитик Джош Хаммер. Такое мнение он озвучил в статье для The Epoch Times, опубликованной 7 октября.

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Автор напомнил о словах президента США Джо Байдена, который обещал продолжать поддерживать Украину так долго, насколько этого потребует ситуация.

Однако, отметил Хаммер, сейчас слова президента пусты и бесполезны, так как США и Украина подошли к той точке, где национальные интересы двух стран не совпадают.

Если Киев заинтересован в продолжении обострения ситуация, то для Вашингтона такой подход становится опасным, считает автор.

По мнению Хаммера, Украина является коррумпированной страной, которую США продолжает безмерно поддерживать. Все это создает риск разозлить жителей Соединенных Штатов, которые становятся недовольны последствиями такой помощи, резюмировал автор.

2 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране и ждут того же от Евросоюза.

6 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и конгрессменов сообщила, что США, несмотря на продолжающиеся просьбы Киева, не хотят передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км, так как у них имеются разногласия по поводу возможных ударов по целям в Крыму.

5 октября политолог-американист Малек Дудаков заявил «Известиям», что помощь Украине со стороны США может привести к падению поддержки Байдена. Как предположил Дудаков, из-за недовольства в американском обществе объем помощи Украине впоследствии может уменьшиться.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявление заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер о допустимости ударов украинской армии из американских систем HIMARS по Крыму подтверждает вовлеченность Вашингтона в конфликт.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Крым вернулся в состав России по итогам референдума. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своей территорией. В то же время Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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