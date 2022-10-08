Рэпер Паша Техник вышел из комы

Российский рэпер Паша Техник (Ивлев) вышел из комы в ночь на 8 октября. Об этом в субботу сообщила его бывшая жена Ева Карицкая.

Ранее она сообщала, что рэпер впал в кому после вечеринки.

«Паша ночью вышел из комы! Я не стала ничего здесь об этом писать, так как вышел и вышел, а какие последствия, неизвестно. Сделают обследования, если всё ок, переведут в палату», — написала экс-супруга рэпера в социальных сетях.

О том, что Техника госпитализировали стало известно накануне. Как сообщал источник «Известий», рэпера доставили в Боткинскую больницу после судорог и потери сознания.

Личный нарколог Техника Ивери Кизицкий в беседе с РЕН ТВ заявлял, что в состоянии артиста виновно употребление психоактивных веществ.