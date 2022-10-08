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Карта спецоперации на Украине 8 октября

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 8 октября можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Купянском направлении ВСУ предприняли провальные попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное, атаки были отражены. Уничтожено более 100 боевиков, 2 танка, 5 боевых машин и 4 автомобиля.

Позиции силы: украинские атаки отбиты на всех направлениях
Первые пополнения из числа мобилизованных с боевым опытом приходят на фронт и укрепляют оборону

В Харьковской области уничтожено более 110 украинских военных 14-й механизированной бригады ВСУ и 19-го батальона теробороны.

Также уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 3 боевые машины пехоты и 5 пикапов на Краснолиманском направлении.

На Южно-Донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины. Уничтожено более 90 националистов, 2 танка, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей.

На Запорожском направлении ликвидировано более 160 боевиков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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