Обеспечение российской группировки войск, задействованной в спецоперации по защите Донбасса на николаево-криворожском и запорожском направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме. Об этом сообщило 8 октября Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что обеспечение осуществляется по сухопутному коридору и частично морским транспортом.

7 октября Конашенков сообщил, что российские войска пресекли попытки наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.

5 октября сообщалось, что российские войска удерживают занимаемые позиции на андреево-криворожском направлении, несмотря на атаки превосходящих сил противника.

До этого, 3 октября, в Минобороны рассказали, что ВС РФ ракетным ударом по дислокации 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка уничтожили более 260 боевиков и 14 единиц военной техники.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота в 2014 году на Украине. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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