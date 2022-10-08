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Президент Сербии назвал условие для введения санкций против России

Вучич: Сербия не введет санкций против России, пока ситуация не вынудит ее
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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Сербия не будет вводить санкции против России, пока ситуация не заставит Белград пойти на подобные меры. Об этом заявил в субботу, 8 октября, президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации.

Как отметил глава сербского государства, Белград будет действовать в соответствии со своими интересами и «ничего никому не должен».

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«Сербия не введет санкции против России, пока ущерб не превысит пользу и не заставит принять другую реальность», — приводит слова Вучича портал novosti.rs.

При этом сербский лидер отметил, что ситуация постоянно меняется.

Кроме того, по словам Вучича, другие европейские страны поступают лицемерно, продолжая закупать энергоносители у России, но запрещая делать это Сербии.

Ранее, 4 октября, Вучич отреагировал на слова посла Украины Владимира Толкача о том, что Киеву становится все труднее понимать аргументы Белграда, который отказывается вводить санкции против России.

Дипломат также призвал Белград присоединиться к антироссийской политике и отметил, что Украина и Сербия должны помогать друг другу в военно-техническом обеспечении. Вучич, в свою очередь, заявил, что Сербия не позволит оказывать на нее давление.

23 сентября после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Вучич подчеркнул, что Сербия рассчитывает выдержать давление в связи с невведением санкций против РФ.

Ранее, 21 сентября, сербский президент с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что утверждения о том, что со времен Второй мировой войны территориальная целостность в Европе была нарушена впервые в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса, говорят о двойных стандартах в подходе к Украине и Сербии.

Он напомнил, что это произошло раньше, в случае с Сербией, которая не нападала ни на какую суверенную страну. Вучич подчеркнул, что страна ничем не провоцировала агрессию в свой адрес. Но это не помешало НАТО напасть на суверенное государство без решения Совета Безопасности ООН.

16 сентября Вучич заявил, что Сербия не поддержала 36 решений о санкциях против России, несмотря на давление со стороны Запада.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию Москвы по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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