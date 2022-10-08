Ростуризм рассказал о праве перенести сроки поездки в Крым для туристов с путевками

Организованные туристы, имеющие путевки, но еще не отправившиеся в Крым, вправе перенести даты поездки или поменять направление, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале 8 октября.

«Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха», — сообщила Догузова.

Отмечается, что самостоятельным туристам для этого нужно обратиться к администраторам гостиниц или других учреждений, в которых у них забронированы номера.

Глава Ростуризма добавила, что для всех туристов, пострадавших от ЧП в Крыму, открыта горячая линия по номеру: 8-800-511-80-18.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП. В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что на автомобильной части моста произошел подрыв грузового автомобиля, который повлек возгорание семи топливных цистерн, движущихся в сторону республики по железной дороге. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Он добавил, что, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.

По информации МЧС РФ, Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом был потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению были привлечены 250 человек и 70 единиц техники.

Президент России Владимир Путин поручил после произошедшего создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий.