США болезненно дается осознание новой расстановки сил в мире, однако им пора считаться с новой геополитической реальностью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, опубликованном 8 октября.

«Понимаем, что осознание новой расстановки сил в мире дается США непросто и болезненно. Но чем раньше они начнут считаться с геополитической реальностью, тем меньше наломают дров», — рассказал он газете «Аргументы и факты».

Кроме того, отметил Лавров, после «принятия нового мира» в геополитике начнется процесс формирования справедливого и демократичного мироустройства.

По его словам, Вашингтону пора отказаться от претензий на мировое господство и сделать выводы из своих провальных попыток вмешиваться в дела России.

4 октября Лавров заявил, что для России непринципиально признание Западом прошедших референдумов, однако западные страны должны принять неизбежное наступление новой реальности после проведения голосования и вхождение новых территорий в состав РФ.

В этот же день бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк отметил, что мировое сообщество признает включение в состав России новых территорий, но это произойдет не сразу.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Накануне, 4 октября, законодательная инициатива была одобрена Советом Федерации на пленарном заседании.

Согласно закону, жители регионов со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение гражданства при этом возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.