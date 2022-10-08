Тарасова рассказала об улучшении самочувствия

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в субботу, 8 октября, сообщила об улучшении своего самочувствия. Она намерена продолжить участие в съемках шоу «Ледниковый период».

«Нормально (себя чувствую). Да, продолжу (участвовать в съемках)», — рассказала она «Известиям».

Сообщения о госпитализации Тарасовой появились ранее, 6 октября. Однако, как узнали «Известия», врачи приехали на вызов к тренеру накануне днем и пробыли с ней около часа. Женщина жаловалась на головные боли, при этом от госпитализации отказалась.

По предварительной информации, у нее диагностирован синдром вертебробазилярной недостаточности.

Как отмечал серебряный призер Олимпийских игр и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух, 75-летней Тарасовой не ставят тяжелых диагнозов, у нее отмечаются головные боли и повышенное давление. По словам Авербуха, состояние заслуженного тренера могло ухудшиться на фоне переживаний из-за нового сезона шоу.