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Заммэра Москвы Сергунина рассказала о городской школе социального предпринимателя

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В Москве продолжила работу школа социального предпринимателя. О ее программе рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Занятия в школе бесплатны. Преподаватели рассказывают, как открыть свой социально ориентированный бизнес и сделать его рентабельным, каким образом выстроить маркетинговую стратегию и привлечь новых клиентов. Образовательная программа подготовлена Фондом поддержки социальных проектов совместно с московским департаментом предпринимательства и инновационного развития.

«Программа рассчитана на тех, кто хочет вести или уже ведет социальный бизнес в Москве. На стартовавший недавно осенний курс зарегистрировались 217 человек. Выпускники получат право приоритетного зачисления в акселератор социальных проектов», — рассказала Сергунина.

Новый этап программы начался 30 сентября, но прием на занятия продолжается. Через два месяца участники представят свои проекты экспертам, получат обратную связь и персональные рекомендации.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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