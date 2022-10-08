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Дочь Джона Маккейна обвинила Байдена в нагнетании страха о ядерной войне

Дочь Джона Маккейна раскритиковала Байдена за нагнетание страха о ядерном армагеддоне
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Дочь покойного политика Джона Маккейна, политический обозреватель Меган Маккейн раскритиковала президента США Джо Байдена за нагнетание страха разговорами о «ядерном армагеддоне». Об этом она написала в своей статье для британского издания Daily Mai 7 октября.

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Ранее в среду президент США заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, обвинив в этом Россию.

По мнению Маккейн, заявление Байдена вызвало сильную панику в США. По ее словам, жители страны начали массово покупать таблетки йода с калием.

«О, прекрасно. Так что же, черт возьми, должны делать простые американцы?!» — пишет автор, комментируя слова президента об армагеддоне.

Маккейн потребовала у Белого дома объяснить, почему Байден пугает людей без видимой причины, а также указала ему на необходимость быть более осторожным в своих заявлениях.

«Байден либо намеренно и без необходимости пугает Америку и весь мир, либо делает это непреднамеренно. В любом случае, оба варианта вызывают ужас», — резюмировала обозреватель.

6 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не видят признаков того, что РФ приняла решение применить ядерный арсенал. Он подчеркнул, что Пентагон относится к этому весьма серьезно и продолжит следить за ситуацией.

В этот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России никогда не было планов угрожать ядерным оружием.

Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением, что у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у РФ ядерного оружия. Он отметил, что с момента появления такого оружия и у американцев, и у французов, и у россиян есть понимание, что победителей в ядерной войне быть не может.

Ранее, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

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