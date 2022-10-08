Пассажирские поезда из Москвы и Петербурга задерживаются в Крыму из-за ЧП на мосту

Несколько поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Омска, следующих в Симферополь, задерживаются в пути в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщили 8 октября в пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд сервис экспресс» в Крым.

Отмечается, что в субботу в сообщении с Крымом задействовано 11 составов. Пять в направлении в Крым, шесть в направлении из Крыма.

«Ожидается задержка в движении поездов. ‹...› В настоящий момент в пути задерживаются поезда: №169 Санкт-Петербург – Симферополь, №28 Москва – Симферополь, №166 Москва – Симферополь, №75 Омск – Симферополь, №142 Симферополь – Пермь», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Кроме того, в «Гранд сервис экспресс» в связи с задержками из-за ЧП на мосту создан оперативный штаб.

«Сейчас решаются вопросы об использовании альтернативных возможностей перевозки пассажиров в Крым и из Крыма. Компания делает всё возможное, чтобы обеспечивать транспортное сообщение с полуостровом в текущих условиях», — сообщили в компании.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения, произошло утром в субботу. По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, отдыхающим в Крыму туристам продлят проживание за счет средств республики в связи с ЧП. Порядок компенсации отелям Аксенов обещал озвучить в понедельник, 10 октября. Он также рассказал, что в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

По сообщению МЧС РФ, пожар железнодорожного состава с дизельным топливом был потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению были привлечены 250 человек и 70 единиц техники.

По информации минтранса республики, в связи с инцидентом керченская паромная переправа возобновила свою работу. Первый паром уже начал переход для погрузки, к выходу готовятся еще три. Кроме того, по словам советника главы полуострова Олега Крючкова, сухопутный коридор в Крым налажен через другие регионы.

Президент России Владимир Путин поручил в свою очередь создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. Известно, что в состав комиссии также войдут главы Крыма и Краснодарского края, представители ФСБ, МВД и Росгвардии.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего.