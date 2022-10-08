В соцсетях появилось видео с предположительным моментом взрыва на Крымском мосту

СМИ и соцсети в субботу, 8 октября, публикуют видео, предположительно, момента взрыва на Крымском мосту. Подтверждения информации о том, что на записи именно этот момент, нет.

Ранее в этот день информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил, что на мосту произошел подрыв грузовика, после которого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. По информации комитета, частично обрушились два автомобильных пролета моста. При этом арка над судоходной частью моста повреждена не была.

О возгорании на Крымском мосту стало известно ранее в субботу. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко, движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено. Ведутся работы по запуску паромной переправы.

Кроме того, в Керчи были обустроены стоянка, штаб, палатки и туалеты на площадке аэропорта. Специалисты дорожной службы приступили в свою очередь к оценке состояния полотна дорожной части Крымского моста.

Как сообщил Росморречфлот, инцидент не повлиял на судоходство в Керченском проливе.