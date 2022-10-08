Глава крымского парламента назвал Киев виновным в ЧП на Крымском мосту

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил 8 октября, что за ЧП на Крымском мосту стоит Киев.

«Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели. В этом вся суть киевского режима и украинского государства. Смерть и разрушения — это единственное, что у них получается», — написал он в своем Telegram-канале.

Константинов отметил, что специалисты установят все обстоятельства произошедшего. Кроме того, по его словам, все повреждения будут оперативно восстановлены. Он указал, что «повреждения не носят тяжелого характера».

О возгорании на Крымском мосту стало известно ранее в субботу. Отмечалось, что судоходные участки повреждены не были. Как сообщила журналист Вероника Котькова с места событий, произошло возгорание топливного состава. Локомотив с частью вагонов был выведен на станцию Керчь. В настоящее время ведутся аварийные работы. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко, движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено. Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы.

Кроме того, в Керчи были уже обустроены стоянка, штаб, палатки и туалеты на площадке аэропорта. Специалисты дорожной службы приступили в свою очередь к оценке состояния полотна дорожной части Крымского моста.

Как сообщил Росморречфлот, инцидент не повлиял на судоходство в Керченском проливе.