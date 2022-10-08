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Власти Крыма предупредили о распространении фейков о ЧП на Крымском мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Множество фейковой информации появилось в Сети после ЧП на Крымском мосту, сообщил 8 октября в своем советник главы Крыма Олег Крючков.

«Прошу всех пользоваться только официальной информацией. Появилась много вражеских фейков и вбросов», — сообщил он в своем Telegram-канале.

О возгорании на Крымском мосту стало известно ранее в субботу. Отмечалось, что судоходные участки повреждены не были. Как сообщила журналист Вероника Котькова с места событий, произошло возгорание топливного состава. Локомотив с частью вагонов был выведен на станцию Керчь. В настоящее время ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко, движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено. Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы.

Кроме того, в Керчи были уже обустроены стоянка, штаб, палатки и туалеты на площадке аэропорта. Специалисты дорожной службы приступили в свою очередь к оценке состояния полотна дорожной части Крымского моста.

Как сообщил Росморречфлот, инцидент не повлиял на судоходство в Керченском проливе.

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