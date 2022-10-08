Часть вагонов грузового состава выведена с Крымского моста

Локомотив и часть вагонов грузового состава, в котором взорвалась цистерна с топливом, вывезены с Крымского моста. Об этом в субботу, 8 октября, сообщает ФГУП «Крымская железная дорога».

О возгорании на Крымском мосту в субботу, 8 октября, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. При этом судоходные участки повреждены не были. Как сообщила журналист Вероника Котькова с места событий, произошло возгорание топливного состава.

Движение автомобилей по мосту было временно приостановлено. В этой связи в Керчи были обустроены стоянка, штаб, палатки и туалеты на площадке аэропорта.

Как сообщил Росморречфлот, инцидент не повлиял на судоходство в Керченском проливе.