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Американский журналист высказался о неприязни к Зеленскому

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Американский журналист издания Newsweek Джош Хаммер признался, что его тошнит от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 7 октября он сообщил в своем Twitter.

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«Меня от Владимира Зеленского уже тошнит дальше некуда», — написал Хаммер.

Другие пользователи социальной сети согласились с журналистом и заявили, что испытывают похожие чувства к Зеленскому.

«Подумаешь, всего-то хочет войны, когда мирное предложение лежит на столе, а заодно пытается обчистить налогоплательщиков со всего мира», — выразил свое мнение пользователь с ником Mikey.

Участник обсуждения с ником Chaos высказался о том, что Зеленский способен развязать мировую войну, достаточно только «дать волю».

«Неблагодарный эгоист, надо поставить его на место», — подвел итог Spooky Chrissy.

Ранее, 8 октября, американский обозреватель Род Дреер заявил, что США не должны позволять президенту Украины Владимиру Зеленскому «водить себя за нос» на «грань ядерной войны».

6 октября пользователи Twitter из США раскритиковали Владимира Зеленского за призыв нанести превентивный удар по России. Комментаторы назвали украинского лидера сумасшедшим.

Ранее в тот день Зеленский в ходе выступления по видеосвязи в Институте Лоуи (Австралия) призвал НАТО нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Он также указал на то, что страны — члены альянса должны пересмотреть порядок использования ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить внимание на заявления президента Украины. Песков отметил, что без реакции мирового сообщества подобные заявления оставлять нельзя.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что применение тактического ядерного оружия приведет к ядерному Армагеддону. По словам Байдена, впервые со времен Карибского кризиса мир сталкивается с ядерной угрозой.

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