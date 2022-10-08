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Умер народный артист РСФСР Иван Ромашко

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Российский актер театра, народный артист РСФСР Иван Ромашко умер в Новосибирске на 93-м году жизни. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщается на сайте Новосибирского музыкального театра.

«Более ста ролей сыграно Иваном Андреевичем за эти годы, нет ни одной классической оперетты или музыкальной комедии так называемого «советского» периода, где бы ни блистал артист», — говорится в сообщении.

Актер играл роли Василия Теркина в одноименной комедии, Деда Захара в музыкальной комедии «Бабий бунт», Ничипора в картине «Свадьба в Малиновке» и Сеньора Мендосо в «Дне чудесных обманов».

Ромашко писал стихи, пародии, эпиграммы, песни, частушки, поздравительные репризы, которые вошли в его книгу «Улыбки актера».

В 2000 году Ромашко был награжден Орденом Почета.

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