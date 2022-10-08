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Американский обозреватель раскритиковал манипуляции Зеленского

Обозреватель TAC Дреер заявил, что США не должны позволять Зеленскому «водить себя за нос»
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Американский обозреватель Род Дреер заявил, что США не должны позволять президенту Украины Владимиру Зеленскому «водить себя за нос» на «грань ядерной войны». Об этом 7 октября он написал в журнале The American Conservative.

«Применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение»
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По словам Дреера, в интересах украинского лидера заставить США и Европу оказать максимальную военную помощь Киеву. Однако это не входит в интересы США и американских граждан, особенно после заявления президента США Джо Байдена о ядерном армагеддоне.

«Мы не должны позволять Зеленскому водить нас за нос на грань ядерной войны», — написал Дреер.

Он также подчеркнул, что Зеленский сражается за национализм, а не за либеральный порядок. Дреер напомнил, что во время правления Зеленского были ликвидированы 11 политических партий, запрещены пророссийские СМИ, а также принял законы, которые ограничивают обучение на русском языке.

Ранее, 6 октября, Зеленский заявил, что НАТО должна наносить по России превентивные удары. По его словам, это необходимо, чтобы сделать невозможным применение ядерного оружия Москвой.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского президента. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах по России оставлять нельзя.

В этот же день президент США Джо Байден заявил, что применение тактического ядерного оружия приведет к ядерному армагеддону. По словам Байдена, впервые со времен Карибского кризиса мир сталкивается с ядерной угрозой.

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