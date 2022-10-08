Байден сбежал от вопросов журналистов про Путина

Президент США Джо Байден убежал от журналистов, попросивших его ответить на вопросы о президенте России Владимире Путине. Об этом стало известно 7 октября.

После вопроса журналиста о том, будет ли он говорить о Владимире Путине, американский лидер поспешно отошел от корреспондентов и направился к ожидающему его на лужайке вертолету. Буквально убежав от журналистов, Байден подошел к трапу вертолета, отдал честь встречающему его военному и поднялся на борт.

Президент США устроил пробежку до вертолета не впервые. В июне видео, на котором Байден спешит подняться на борт вертолета, доставившего его и первую леди отмечать 45-ю годовщину свадьбы на курорт Рехобот-Бич (штат Делавэр), удивило пользователей Сети.

1 октября в Великобритании Байдену посоветовали помолчать после его ответа Путину. Читатели Daily Mail осудили Байдена за слова в адрес Путина о готовности НАТО защищаться.

2 октября колумнист The Washington Post Меган Макардл написала, что ухудшение состояния здоровья Байдена всё более заметно и может сильно препятствовать его переизбранию на новый срок в 2024 году. По ее словам, во время кампании 2020 года Байден уже «выглядел усталым и звучал неуверенно».

Журналистка напомнила о выступлениях Байдена, в ходе которых он заговаривался, путался и смущался. По мнению Макардл, за последние 10 лет Джо Байден заметно постарел.