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Financial Times сообщила, что украинские военные жалуются на перебои в работе Starlink

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Украинские боевики жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

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Один из представителей украинского правительства в беседе с газетой заявил, что из-за сбоев украинские военные потерпели «катастрофические потери» в боях в Донбассе. При этом в рядах вооруженных формирований Украины (ВФУ) началась паника.

Особенно заметны проблемы с работой устройств отмечались в районах Херсонской и Запорожской областях. Также перебои возникали при деятельности украинских войск против ДНР и ЛНР.

Издание Engadget указывает на то, что причиной сбоев являются попытки боевиков прорвать линию фронта на территориях, подконтрольных РФ.

Илон Маск высказался в своем Twitter по поводу этой ситуации, опровергнув данные из статьи Financial Times.

«Плохой репортаж FT. В этой статье ложно утверждается, что терминалы и услуги Starlink были оплачены, хотя был оплачен лишь небольшой процент. Эта операция обошлась SpaceX в $80 млн и к концу года превысит $100 млн», — написал Маск.

Ранее, в июле, начальник отдела космических операций генерал Джон Рэймонд рассказал, что Starlink обеспечила важную линию связи для ВФУ. Рэймонд подчеркнул, что космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за событиями и территориями.

О работе Starlink на Украине Илон Маск сообщил в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с Маском о поставке новой партии систем. Американский предприниматель при этом заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, хотя некоторые страны обращались с таким требованием.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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