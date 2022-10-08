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По меньшей мере три человека погибли из-за взрыва на заправке в Ирландии

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Фото: RTÉ
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По меньшей мере три человека погибли после взрыва на автозаправочной станции в графстве Донегал в Ирландии. Об этом 7 октября сообщил телеканал RTÉ.

Экстренные службы работают на месте происшествия всю ночь. Они разбирают завалы, под которыми могут оказаться люди. Ирландский сенатор Пирс Доэрти сообщил, что несколько человек остаются «в ловушке» на месте происшествия.

По данным RTÉ, взрыв произошел около 15:15 по местному времени (17:15 мск). На территории вокруг автозаправочной станции находятся магазины, парикмахерская и почтовое отделение.

Причина взрыва пока остается неизвестной.

Ранее, в августе, в Новой Зеландии пять человек пострадали после взрыва газового баллона. Трое пострадавших отправились в больницу в тяжелом состоянии, еще один — в стабильном.

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