В правилах дорожного движения закрепили новый сигнал светофора

На российских дорогах появится новый сигнал светофора в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Об этом говорится в постановлении правительства России.

Сигнал будет информировать водителя о том, что на пешеходном переходе, в сторону которого он поворачивает, разрешено движение пешеходам.

Ранее в правилах дорожного движения таких сигналов не было. Однако они применялись на дорогах в некоторых городах, например в Москве.

7 октября стало известно, что правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов и гироскутеров. Также согласно поправкам, на российских дорогах появятся два новых знака.

До этого, 12 сентября, Управление столичного ГИБДД сообщило о том, что за восемь месяцев 2022 года в Москве зарегистрировано 143 аварии с участием граждан на электросамокатах, где один человек погиб, а еще 148 — пострадали.