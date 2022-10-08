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Мирзаев остался доволен собой после боя с Чибисом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боец Расул Мирзаев признался, что доволен собой после боя с боксером Николаем Чибисовым (Чибис) в рамках турнира PRAVDA. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили «Известия».

«Честно говоря, доволен собой, потому что по боксу в первый раз выступаю в таком ранге и первоначально притереться не мог. А так, думаю, я на большее способен. Будет время — покажу», — поделился Мирзаев.

При этом он отметил, что уважает своего соперника по бою. По словам боксера, Чибисов помог ему реализовать мечту.

«Ничего невозможного нет в этой жизни, главное захотеть», — заключил Мирзаев.

Ранее в этот день сообщалось, что Расул Мирзаев вышел победителем по итогу поединка с Николаем Чибисовым. Бой продлился четыре раунда, начавшись с равного противостояния боксеров и завершившись победой Мирзаева, который под конец боя занял позицию нападения.

В преддверии поединка Чибисов поделился тем, как оценивает свои шансы на победу. Тогда он отметил, что они с Мирзаевым находятся в разных точках карьеры.

Тогда же сообщалось, что в результате взвешивания Мирзаев оказался немного тяжелее Чибисова. После процедуры взвешивания спортсмены провели «битву взглядов» и пожали друг другу руки.

5 октября Николай Чибисов рассказал о своих ожиданиях перед поединком против Мирзаева. Он отметил, что рассчитывает провести красивый бой, чтобы запомниться новой боксерской аудитории.

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