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Уничтожение «Аллигаторами» опорных пунктов националистов попало на видео

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи ударных вертолетов Ка-52 — «Аллигаторов» — уничтожили опорные пункты украинских боевиков неуправляемыми авиационными ракетами. Кадры успешного выполнения боевого задания армейской авиацией в субботу, 8 октября, опубликовало российское Министерство обороны.

В рамках спецоперации по защите Донбасса «Аллигаторы» выполняют задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, а также осуществляют поддержку российских подразделений с воздуха.

Ка-52 хорошо зарекомендовал себя при уничтожении бронетехники в боевых условиях в Сирии. Также на вертолет возлагаются боевые задачи в тылу противника, и он активно применяется в рамках спецопераций.

Например, 26 сентября корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу «Аллигатора» по украинской колонне, пересекающей мост. Пуск снарядов был выполнен на предельно малой высоте — такой прием часто используется российской авиацией и позволяет вертолетам оставаться незамеченными для вражеской системы противовоздушной обороны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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