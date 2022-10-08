Синоптики пообещали москвичам до 15 градусов тепла 8 октября

Переменная облачность, отсутствие осадков и до +15 градусов — такая погода ожидается в Москве в субботу, 8 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице воздух прогреется до +13...+15, а ночью придет похолодание до +6 градусов.

В Московской области синоптики прогнозируют от 11 до 16 градусов тепла в дневное время суток и от 4 до 9 градусов — в ночное.

Ветер ожидается западного и юго-западного направлений с скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Ранее, 4 октября, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в столице на выходных до +16 градусов, что превышает норму на три градуса. Такую погоду, по словам Вильфанда, можно ассоциировать с золотой осенью.