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Зеленский прокомментировал свои слова о «превентивном» ядерном ударе по России

Би-би-си: Зеленский заявил, что не призывал наносить превентивные ядерные удары по России
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под «превентивными» ударами по России имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны. Об этом 7 октября он заявил в интервью Би-би-си.

«Применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение»
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В интервью Зеленский отрицал, что призывал к ударам по России. Он утверждал, что его замечание было неправильно переведено.

«Вы должны использовать превентивные удары», — сказал он, имея в виду санкции, «а не ядерные удары», говорится в материале.

Украинский лидер также указал, что Россия якобы начала использовать его высказывания «в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям».

Ранее, 6 октября, Зеленский заявил, что НАТО должна наносить по России превентивные удары. По его словам, это необходимо, чтобы сделать невозможным применение ядерного оружия Москвой.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского президента. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах по России оставлять нельзя.

7 октября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают угрозы для безопасности РФ. Он также назвал смешными попытки секретарей украинского лидера рассказать о том, что слова Зеленского были неверно интерпретированы.

21 сентября президент РФ Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он уточнил, что со стороны Запада в ход пошел и ядерный шантаж.

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