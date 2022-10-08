Шахта «Ясиновская-Глубокая» в ДНР восстановит добычу угля

Шахта «Ясиновская-Глубокая» в Донецкой Народной Республике (ДНР) планирует возобновить добычу угля после Нового года. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил директор шахты Роман Клюев в беседе с военным корреспондентом «Известий» Дмитрием Сафиулиным.

«Всё упирается в золотые руки. Так как сейчас мы — Россия, то я верю, что найдется инвестор, который вложится в нашу шахту, потому что оборудование изношено», — сказал Клюев.

Он добавил, что из-за необходимости защищать территории Донбасса много шахтеров «Ясиновской-Глубокой» ушли служить, поэтому на объекте пришлось вдвое сократить объем работы, и добыча угля упала.

На данный момент, по словам Клюева, суточная добыча составляет 200 т в сутки при норме в 2780 т. При этом добываемый уголь является универсальным и может использоваться как в энергетике, так и в отопительных целях.

Директор «Ясиновской-Глубокой» выразил надежду на скорое прекращение обстрелов Донбасса со стороны украинских националистов и на восстановление прежней жизни.

В августе корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на выработке угля в ДНР в День шахтера. Он рассказал о рабочем процессе в шахте «Прогресс».

Так, рабочий день начинается за два часа до спуска — за это время шахтеры проходят инструктаж, получают форму и оборудование: каску, прибор «спасатель» — специальное устройство для дыхания в случае аварии — и фонарь.