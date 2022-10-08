Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters сообщило о полете самолета-разведчика США над местом взрыва СП-2
Мир
Москва зафиксировала признаки повышения активности западных ядерных сил
Армия
В Казахстане завершились совместные учения Коллективных сил ОДКБ
Мир
Мэр Нью-Йорка ввел режим ЧС в городе из-за наплыва мигрантов
Мир
ГА ООН примет решение по осуждающей референдумы резолюции в понедельник
Армия
Минобороны сочло ненужными предложения по отмене новогодних праздников
Мир
Постпред РФ в Женеве заявил об утрате СПЧ ООН нейтрального статуса
Мир
Госдеп отверг намерения США прямо участвовать в конфликте на Украине
Культура
Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле
Экономика
Путин поручил перевести имущество проекта «Сахалина-1» в собственность РФ
Мир
Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию для консультаций по ЗАЭС
Общество
Рэпера Oxxxymiron включили в список физлиц-иноагентов
Сюжет:

Лэйн рассказал о своем самочувствии после проигрыша Туйнову

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский боксер Джулиан Лэйн в субботу, 8 октября, рассказал, что чувствует себя отлично после проигрыша в бою с российским кикбоксером Владиславом Туйновым на турнире PRAVDA.

«Я чувствую себя отлично. Я досчитал до восьми, встал и прекратил бой. Если быть честным, я участвовал во многих боях. Ты получаешь удар, можешь получить нокдаун и снова встать. Это бой», — сказал он.

Он добавил, что состоявшийся поединок является для него дебютом, поэтому дальше он планирует вернуться в США и тренироваться.

«Просто вернуться в зал и продолжать тренироваться. Я готовился упорно для этого боя — это мой дебют. Нужно возвращаться домой, в США, и тренироваться для следующего боя», — поделился Лэйн.

Ранее днем, 7 октября, россиянин Туйнов нокаутировал Лэйна. Нокаут произошел во втором раунде: российский спортсмен спустя несколько разменов одним мощным ударом в челюсть отправил американского соперника в нокаут.

Перед боем 7 октября Туйнов рассказал о том, как он готовится к бою с американцем Джулианом Лэйном. По его словам, вместе с тренером они составили точный план, чтобы во время боя «выдать максимум».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022