Лэйн рассказал о своем самочувствии после проигрыша Туйнову

Американский боксер Джулиан Лэйн в субботу, 8 октября, рассказал, что чувствует себя отлично после проигрыша в бою с российским кикбоксером Владиславом Туйновым на турнире PRAVDA.

«Я чувствую себя отлично. Я досчитал до восьми, встал и прекратил бой. Если быть честным, я участвовал во многих боях. Ты получаешь удар, можешь получить нокдаун и снова встать. Это бой», — сказал он.

Он добавил, что состоявшийся поединок является для него дебютом, поэтому дальше он планирует вернуться в США и тренироваться.

«Просто вернуться в зал и продолжать тренироваться. Я готовился упорно для этого боя — это мой дебют. Нужно возвращаться домой, в США, и тренироваться для следующего боя», — поделился Лэйн.

Ранее днем, 7 октября, россиянин Туйнов нокаутировал Лэйна. Нокаут произошел во втором раунде: российский спортсмен спустя несколько разменов одним мощным ударом в челюсть отправил американского соперника в нокаут.

Перед боем 7 октября Туйнов рассказал о том, как он готовится к бою с американцем Джулианом Лэйном. По его словам, вместе с тренером они составили точный план, чтобы во время боя «выдать максимум».