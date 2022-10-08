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«Известия» опубликовали кадры работы «Ураганов» по позициям националистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили позиции украинских боевиков ракетными ударами. Кадры успешной боевой работы расчетов РСЗО Центрального военного округа в субботу, 8 октября, представил корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Тяжелые дальнобойные установки дислоцируются на стартовых позициях и проводят развертывание. Удары расчетов систем уже скорректированы: данные о местоположении позиций подразделений украинских националистов артиллеристы получают с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Затем «Ураганы» наносят ракетные удары по целям 220-миллиметровыми реактивными снарядами. Боекомплект установки представляет собой 16 ракет. При этом запуск одного такого снаряда способен ликвидировать вражеский миномет.

Ранее, 12 сентября, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских «Ураганов» по военной инфраструктуре боевиков Украины под Угледаром. Так, расчеты РСЗО расчищают путь российской пехоте.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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