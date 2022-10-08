Илич извинился за неудавшийся бой с Исмаиловым

Сербский боец Александр Илич извинился перед российским бойцом Магомедом Исмаиловым за «неудавшийся» бой в рамках турнира PRAVDA.

Илич также поблагодарил Исмаилова за поединок.

«Спасибо за бой. Прости за то, как я выступил на этом бою, я бы хотел тебе показать больше, но у меня был коронавирус две недели назад, и я не тренировался. Я не был в своей лучшей форме, но я не отрицаю твоей победы», — сказал Илич.

Исмаилов ответил, что бой был тяжелым для него и что ему пришлось выкладываться на максимум.

«Не смотря на то, что он 20 дней назад болел, мне было тяжело. Мне пришлось на максимум включаться в каждом раунде. Он контролировал меня, контролировал дистанцию, я видел его боксерский IQ», — отметил Исмаилов.

8 октября российский боец Магомед Исмаилов (Лысый хищник) одержал победу над сербским соперником Александром Иличем (Джокер). Решением судей победа досталась Магомеду Исмаилову.

Российский боец Гаджи Наврузов назвал принципиальным бой Магомеда Исмаилова и Александра Илича. Он отметил, что болел за своего друга, Магомеда.

В рамках турнира PRAVDA российский кикбоксер Владислав Туйнов нокаутировал американского соперника Джулиана Лэйна. Российский спортсмен одним мощным ударом в челюсть отправил американского соперника в нокаут.

В этот же день Расул Мирзаев одержал победу над Николаем Чибисовым. Бой продлился четыре раунда, после чего судьи единогласно признали победу Мирзаева.