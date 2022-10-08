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Чибис назвал итог боя с Мирзаевым победой сильнейшего

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боксер Николай Чибисов (Чибис) прокомментировал поединок с бойцом Расулом Мирзаевым в рамках турнира PRAVDA, отметив, что победил сильнейший. Об этом 8 октября сообщают «Известия».

«Был готов к любому вызову, к любому бою. Чуть походу не готов был. Победил сильнейший, что тут говорить, надо пересматривать бой», — сказал Чибисов.

Ранее в этот день стало известно, что Расул Мирзаев вышел победителем по итогу поединка с Николаем Чибисовым. Бой продлился четыре раунда, начавшись с равного противостояния боксеров, однако в третьем раунде Расул Мирзаев стал чаще оказываться в позиции нападения.

В преддверии поединка Чибисов поделился тем, как оценивает свои шансы на победу. Тогда он отметил, что они с Мирзаевым находятся на разных точках карьеры.

В тот же день сообщалось, что в результате взвешивания Мирзаев оказался немного тяжелее Чибисова. После процедуры взвешивания спортсмены провели «битву взглядов».

5 октября Николай Чибисов рассказал о своих ожиданиях перед поединком против Мирзаева. Он отметил, что рассчитывает провести красивый бой, отметив при этом, что у противника есть преимущество — большой опыт.

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