Исмаилов обратился к Шлеменко перед уходом из зала

Победивший Александра Илича Магомед Исмаилов после боя обратился к бойцу ММА Александру Шлеменко, который проиграл Иличу в конце августа.

«Саша, я иду за тобой», — грозно воскликнул Мага.

Российский боец также признался, что пишет книгу.

«Пишу книгу, я думаю, она всем понравится. Она как бы обо мне, так что будет интересно. Можно сказать, что это автобиография, но при этом обучалка такая», — рассказал боец.

8 октября российский боец Магомед Исмаилов (Лысый хищник) одержал победу над сербским соперником Александром Иличем (Джокер). Решением судей победа досталась Магомеду Исмаилову.

В рамках турнира PRAVDA российский кикбоксер Владислав Туйнов нокаутировал американского соперника Джулиана Лейна. Российский спортсмен одним мощным ударом в челюсть отправил американского соперника в нокаут.

В этот же день Расул Мирзаев одержал победу над Николаем Чибисовым. Бой продлился четыре раунда, после чего судьи единогласно признали победу Мирзаева.