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Гаджи Наврузов назвал принципиальным бой Магомеда Исмаилова и Александра Илича

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боец Гаджи Наврузов, более известный как Гаджи «Автомат», перед поединком Магомеда Исмаилова («Лысого хищника») и сербского боксера Александра Илича («Джокера») назвал их бой принципиальным. Об этом 7 октября сообщили «Известия».

«Все мы ждем бой Магомеда Исмаилова с Александром Иличем. Принципиальное противостояние будет. Конечно, я болею за своего друга, за Магомеда», — сообщил он.

Тогда же Исмаилова перед боем также поддержал дрессировщик, народный артист России Эдгар Запашный. Он отметил, что у российского боксера хороший соперник, но повторил, что болеет за Магомеда.

В этот же день сербский спортсмен Александр Илич и россиянин Магомед Исмаилов, устроили словесную перепалку. Исмаилов заявил, что сербу будет очень больно.

Турнир PRAVDA 7 октября в прямом эфире показал телеканал РЕН ТВ. Бой Илича и Исмаилова станет главным событием вечера.

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