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«Известия» показали обстановку на трассе Кременная – Сватово

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Трасса Кременная – Сватово находится под контролем союзных сил, по ней доставляются грузы. На кадрах корреспондента «Известий» Семена Еремина слышно, как работает артиллерия войск в ответ на огонь Вооруженных формирований Украины (ВФУ).

«Трасса Кременная – Сватово, о которой украинцы заявляют, что она находится под полным контролем. Контроль есть, но он огневой, могут работать ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. — Ред.). Но сама трасса находится под контролем союзных сил, она используется, по ней доставляются грузы и этот контроль достаточно плотный», — поделился военкор.

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Сообщается, что военные союзных сил возводят оборонительные позиции и укрепления, чтобы боевики не смогли их выбить с этой территории. Военнослужащий с позывным Людоед добавил, что техники и людей в настоящее время достаточно.

«Мы в обороне, закапываемся в землю, ждем противника. Всё в порядке, восстановились. Получили обмундирование, снаряжение, боеприпасы, переформировались, как и планировалось, мы опять в строю. Отход всегда не очень приятная вещь морально, и тактически это сложный момент», — сказа он.

5 октября глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник рассказал, что украинские боевики подтягивают новое поставляемое НАТО вооружение в район Сватово. Он отметил, что Кременная тоже остается опасным направлением для попыток нанесения ударов.

4 октября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что в районе Кременной выстраивается серьезная линия обороны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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