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В Минобороны рассказали о новых подвигах военных под артобстрелами ВФУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Военные российской армии, задействованные в специальной военной операции по защите Донбасса, выполняют боевые задачи порой в самых экстремальных условиях: под артиллерийским обстрелом, один на один с превосходящими силами националистов. Об их героических подвигах в Минобороны рассказали в субботу, 8 октября.

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С целью захвата позиций, занимаемых российскими войсками, украинские националисты предприняли попытку наступления и открыли артиллерийский огонь по позициям российской батальонно-тактической группы, что в итоге привело к повреждению линий связи. Но старший механик–радиотелефонист роты управления рядовой Алексендр Умнов оперативно восстановил целостность линий, что позволило командованию управлять подчиненными в бою. В ходе противостояния ему также удалось обезвредить и взять в плен вражеского корректировщика огня.

«Задержанный националист в ходе допроса выдал сведения о районах расположения скоплений вооружения и военной техники, по которым был нанесен прицельный артиллерийский удар», — добавили в военном ведомстве.

Кроме того, вооруженные формирования Украины (ВФУ) предприняли попытку атаковать позиции российских военных, в результате чего командный пункт подвергся артиллерийскому обстрелу, что привело к повреждению аппаратуры связи. Благодаря младшему сержанту Алексею Алехину и его подчиненным, связь оперативно была восстановлена, что не допустило потерю управления войсками.

Во время разгрузки боеприпасов на стартовые позиции батареи, расположенной в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, националисты начали артиллерийский обстрел российских войск. Так, старший сержант Анатолий Сергеев, несмотря на угрозу для жизни, начал отгон машины с позиций подразделения. В итоге ему удалось замаскировать автомобиль используя условия местности, а боеприпасы сержант вместе с подчиненными доставлял вручную.

Во время выполнения боевой задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов, ефрейтор Владимир Алексеев обнаружил группу боевиков, оборудующих оборонительные позиции. В свою очередь Алексеев точным выстрелом из ручного противотанкового гранатомета уничтожил минометный расчет националистов. В ведомстве отметили, что в ходе ожесточенного боя боевики отступили, оставив на позиции раненных и убитых.

Ранее днем, 6 октября, экипаж реактивной системы залпового огня (РСЗО) под командованием младшего сержанта Субутая Кара-Сал нанес прицельный удар по позициям украинских боевиков. В результате чего были уничтожены две боевые машины пехоты (БМП) и более 30 националистов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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