Эдгар Запашный поддержал Исмаилова перед боем с Иличем

Российский дрессировщик, народный артист России Эдгар Запашный выразил свою поддержку российскому бойцу ММА Магомеду Исмаилову. Об этом 7 октября он рассказал «Известиям».

«Болеем за него, несмотря на то, что у него хороший соперник, серб. Сербы наши братья. Дружба есть дружбой, но без обид — болеем всем равно за Магу», — сказал Запашный.

Он также добавил, что Исмаилов доволен тем, как организован турнир.

В этот же день сербский спортсмен Александр Илич и россиянин Магомед Исмаилов, устроили словесную перепалку. Исмаилов заявил, что сербу будет очень больно.

6 октября, Илич пообещал, что он нокаутирует Исмаилова. Он указал, что многие ставят на победу Исмаилова из-за его «мощного» внешнего вида.

Турнир PRAVDA 7 октября в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Бой серба Александра Илича и Исмаилова станет главным событием вечера.

В рамках турнира PRAVDA состоятся также поединки: Муборакшо Муборакшоев против Тимура Никулина, Николай Чибис против Расула Мирзаева, Джулиан Лэйн против Влада Туйнова.