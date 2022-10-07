Туйнов нокаутировал американца Лейна

Российский кикбоксер Владислав Туйнов нокаутировал американского соперника Джулиана Лейна. Поединок состоялся в рамках турнира PRAVDA в пятницу, 7 октября.

В первом раунде Туйнов сразу же набросился на американского бойца с джебами. Россиянин пропускал удары, но в ответ наказывал противника тремя джебами. Джулиан пропустил несколько мощных ударов по корпусу.

Нокаут произошел во втором раунде — российский спортсмен спустя несколько разменов одним мощным ударом в челюсть отправил американского соперника в нокаут.

Перед боем, 7 октября Туйнов рассказал о том, как он готовится к бою с американцем Джулианом Лейном. По его словам, вместе с тренером они составили точный план, чтобы во время боя «выдать максимум». Также он оценил потенциал своего соперника.

В этот же день в рамках турнира PRAVDA российский спортсмен Расул Мирзаев одержал победу над Николаем Чибисовым. Следующим поединком станет бой Магомеда Исмаилова и Александра Илича.